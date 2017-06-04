Главные события у вас в почте
Мэр Сочи возмутил горожан своим поведением
В рунете началось активное обсуждение мэра Сочи Анатолия Пахомова, который вручил подарки на детском празднике 1 июня. Со словами: «А вот вам и подарки» градоначальник бросил перед собой сетку с разноцветными мячами. Видео попало в социальные медиа https://youtu.be/FdbfcDhrhH4 и вызвало шквал откликов, сообщает издание «Живая Кубань».
Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что мэр действовал чересчур надменно и не должен был бросать подарок на землю.
Однако нашлись и те, кто счел, что обиженные граждане слишком бурно реагируют на данную историю.
«Это же мячики, они должны прыгать по асфальту», – пишут лояльные родители.
Ранее глава Сочи Анатолий Пахомов встретился со студентом из Нигерии, чья критика в адрес сочинского карнавала была растиражирована газетой "Гардиан". В издании появились фотографии с карнавала, посвященного началу летнего сезона в Сочи. Один из участников карнавала представлял болельщика из Африки. Среди деталей его костюма были бананы.
Англичане посчитали это расовой дискриминацией.
«В карнавале участвовало более 3000 человек, и мне очень жаль, что кого-то из его участников подвело элементарное чувство вкуса, — заявил Анатолий Пахомов. – Я очень сожалею, что Ваши чувства были задеты, но хочу заверить, что этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью», - заявил Пахомов, передает «Краснодар Медиа» .
Оставить комментарий
Последние новости
-
Российская Газета
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
Вести.Ру