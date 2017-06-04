Мэр Сочи возмутил горожан своим поведением

В рунете началось активное обсуждение мэра Сочи Анатолия Пахомова, который вручил подарки на детском празднике 1 июня. Со словами: «А вот вам и подарки» градоначальник бросил перед собой сетку с разноцветными мячами. Видео попало в социальные медиа https://youtu.be/FdbfcDhrhH4 и вызвало шквал откликов, сообщает издание «Живая Кубань»

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что мэр действовал чересчур надменно и не должен был бросать подарок на землю.

Однако нашлись и те, кто счел, что обиженные граждане слишком бурно реагируют на данную историю.

«Это же мячики, они должны прыгать по асфальту», – пишут лояльные родители.

Ранее глава Сочи Анатолий Пахомов встретился со студентом из Нигерии, чья критика в адрес сочинского карнавала была растиражирована газетой "Гардиан". В издании появились фотографии с карнавала, посвященного началу летнего сезона в Сочи. Один из участников карнавала представлял болельщика из Африки. Среди деталей его костюма были бананы.

Англичане посчитали это расовой дискриминацией.