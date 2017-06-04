Число жертв стрельбы в поселке под Тверью выросло до девяти человек

ТАСС Число погибших в ходе бытового конфликта в поселке под Тверью увеличилось до девяти. Полицейские обнаружили еще один труп в машине неподалеку от места происшествия, сообщает

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко

Ранее сообщалось об убийстве двух женщин и шестерых мужчин из охотничьего ружья 45-летним электриком. Мужчина выполнял работы в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. По версии правоохранительных органов, ночью москвич распивал спиртное в компании малознакомых людей в одном из домов дачного кооператива. В ходе застолья между гостями возникла бытовая ссора. Мужчина отправился за оружием и, вернувшись с охотничьим ружьем, начал стрелять по собравшимся. Погибли восемь человек - жители Московской области. Стрелявший задержан.