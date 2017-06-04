Российский нападающий «Питтсбург Пинвинс» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилл Предаторс» после поражения в третьем матче финала Кубка Стэнли. Видео появилось в Twitter-аккаунте Will brown.

@ClayTravis must watch video of Malkin walking off the ice after the game pic.twitter.com/luWGgM5C1E — Will brown (@willrbrown93) 4 июня 2017 г.

После матча игроки «Питтсбурга» уходили в раздевалку, а болельщики соперника устроили им обструкцию. Под ноги Малкину попал посторонний предмет, брошенный одним из фанатов. Этот эпизод спровоцировал резкую реакцию россиянина.

Команда Малкина уступила со счетом 1:5. Счет в серии — 2-1 в пользу «Пингвинс». Следующий матч состоится в ночь на 6 июня.