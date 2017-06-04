Путин выразил соболезнования в связи с терактами в Лондоне

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Великобритании в связи с терактами в Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне», — сказал Песков.

По его словам, в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй

Ранее свои соболезнования в связи с терактами выразил канцлер Германии Ангела Меркель

По последним данным, в результате атак террористов в ночь на 4 июня в Лондоне погибли шесть человек, около 50 пострадали.