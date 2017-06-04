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Путин выразил соболезнования в связи с терактами в Лондоне
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Великобритании в связи с терактами в Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне», — сказал Песков.
По его словам, в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Ранее свои соболезнования в связи с терактами выразил канцлер Германии Ангела Меркель.
По последним данным, в результате атак террористов в ночь на 4 июня в Лондоне погибли шесть человек, около 50 пострадали.
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