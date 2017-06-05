Давка в Турине во время финала ЛЧ возникла из-за розыгрыша подростков

Давка в итальянском Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов возникла в результате неудачного розыгрыша подростков, которые решили притвориться террористами-смертниками, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Football Italia.

В субботу на площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч «Ювентус» — «Реал» на большом экране собралось около 20 тысяч болельщиков. После третьего гола «Реала» в толпе началась паника, люди стали убегать с площади, в образовавшейся давке пострадало около 1500 человек. Трое находятся в критическом состоянии, включая семилетнего ребенка.

По данным портала, полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения определила двух молодых людей, один из которых поднял руки и начал что-то кричать, сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку.