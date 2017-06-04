В Италии появилась петиция о признании ЛНР и ДНР

В Италии антифашисты опубликовали петицию в адрес президента и парламента страны, призвав к международному признанию ДНР И ЛНР.

Документ разместили на популярном сайте change.org представители организации «Антифашистская Украина». Недавно они посетили Луганскую Республику и вернулись в Италию, составив представление о происходящем в Донбассе.

«7 апреля 2014 произошло народное восстание, были разбиты войска, посланные из Киева. В результате этих событий были разработаны «Декларация о суверенитете» и «Декларация о независимости» Донецкой и Луганской народных республик. Эти документы были вынесены на референдум, и одобрены подавляющим большинством народа Донбасса 11 мая 2014 года. Таким образом, законно возникли ДНР (Донецкая Народная Республика) и ЛНР (Народная Республика Луганской)», - говорится в петиции.

Авторы говорят, что признание республик Донбасса является единственным способом вернуть гражданам Донбасса нормальную жизнь, восстановить экономический и промышленный потенциал региона, обеспечить рабочие места и доходы людям.

По их словам, признание ДНР и ЛНР - это признание универсальной ценности антифашистской борьбы.

За несколько часов под петицией подписались сотни пользователей, их количество растет.