Путин рассказал о моральном облегчении в Петербурге

«Знаете, я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое то наступает душевное, моральное», — сказал Путин, добавив, что «это такое необычное очень редкое чувство и очень приятное».