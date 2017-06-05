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Черногория официально вступила в НАТО
Черногория стала 29-м государством-членом Североатлантического альянса (НАТО). Церемония принятия страны в военный союз прошла в Вашингтоне. Об этом сообщает портал LIFE.
В церемонии приняли участие генсек альянса Йенс Столтенберг и председатель правительства Черногории Душко Маркович. 7 июня в Брюсселе состоится церемониальное поднятие флага балканской республики в штаб-квартире НАТО. Армия Черногории состоит из двух тысяч человек, в составе ВМФ – два легких корабля и два катера, в составе ВВС – около десяти транспортных вертолетов Sud-Aviation Gazelle.
В мае оппозиция Черногории провела социологический опрос, который показал, что 54% жителей страны не поддерживают вхождение в НАТО. Лидер движения «Сопротивление безнадежности» Марко Милачич назвал проводимую официальными властями республики политику «кульминацией насилия над гражданами и жизненными интересами Черногории». В госдепе считают, что вхождение страны в альянс поможет укрепить связи республики с соседями и провести демократические реформы.
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