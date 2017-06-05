Затопление Нью-Йорка из-за глобального потепления показали на видео

Vimeo-канал Claire&Max’s опубликовал видео под названием two°C - New-York City, в котором показано затопление Нью-Йорка в том случае, если глобальная средняя температура на Земле поднимется на два градуса. На ролик обратило внимание издание Gizmodo.

По оценкам ученых, если климат Земли потеплеет на два градуса, то начнутся непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышения уровня моря. Согласно расчетам, к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.