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В конце мая сообщалось, что в центре российской столицы полиция задержала читавшего Уильяма Шекспира девятилетнего мальчика.

По словам телеведущего Ивана Урганта, никто не может понять, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, и все друг друга обвиняют, но ребенок ни в чем не виноват.

"У меня возникает вопрос один. Мы все такое пристальное внимание уделили этому событию и почему-то совершенно упустили из виду, что взрослые тоже, бывает, выходят на улицы и тоже, знаете ли, читают классические произведения, а об их правах никто не думает", – заявил Ургант.