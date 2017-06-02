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Данилу Козловского "задержали" за чтение "Гамлета" в центре Москвы
Запись можно увидеть на канале передачи на сайте YouTube.
В конце мая сообщалось, что в центре российской столицы полиция задержала читавшего Уильяма Шекспира девятилетнего мальчика.
По словам телеведущего Ивана Урганта, никто не может понять, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, и все друг друга обвиняют, но ребенок ни в чем не виноват.
"У меня возникает вопрос один. Мы все такое пристальное внимание уделили этому событию и почему-то совершенно упустили из виду, что взрослые тоже, бывает, выходят на улицы и тоже, знаете ли, читают классические произведения, а об их правах никто не думает", – заявил Ургант.
Затем зрителям показали пародийный ролик, в котором Козловский читает Шекспира на Арбате, после чего его уводят в "детский обезьянник". Козловский - лауреат премии "Золотая маска" за роль Гамлета.
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