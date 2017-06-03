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Мединский: история с Поклонской и Учителем смещается в сторону цирка
Глава Минкульта Владимир Мединский прокомментировал скандал вокруг фильма "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя в интервью ТАСС.
По словам Мединского, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк.
"История с депутатом [Госдумы Натальей] Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать", - сказал глава министерства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал жалобу адвоката Учителя на депутата Поклонскую, которая ранее попросила проверить кинокомпанию режиссера относительно совершения возможных налоговых преступлений.
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