Мединский: история с Поклонской и Учителем смещается в сторону цирка

По словам Мединского, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк.

"История с депутатом [ Госдумы Натальей] Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать", - сказал глава министерства.