Над научной базой в Антарктиде заметили НЛО

Уфологи обнаружили инопланетный космический корабль в Антарктиде. НЛО был замечен над немецкой станцией Neumayer III. Видео, посвященное неопознанному объекту, опубликовано на YouTube-канале TheWatcher252.

Летающий объект сняла 2 июня 2017 года одна из камер видеонаблюдения станции. «Корабль» представляет собой серый шарообразный полупрозрачный объект. На момент написания новости видео посмотрели более 8 тысяч человек. Большинство пользователей скептически отнеслись к идее, что запечатленный объект имеет иноземное происхождение. Станция Neumayer III была основана 20 февраля 2009 года. На ней работают девять ученых, проводящих исследования по биологии, геофизики, гляциологии, метеорологии.

5 июня появилась информация, что полиция Краснодара проверяет сообщение жителя посёлки Водники о высадке «инопланетного десанта». 17 мая 2017 года российский радиолюбитель Валентин Дегтярев заявил об обнаружении в Антарктиде космического корабля пришельцев, разбившегося миллионы лет назад.