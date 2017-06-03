Российское Министерство обороны опубликовало видео первого пуска ракет оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) "Искандер-М", проведенного за пределами России.

Запуск произвели в рамках совместных учений России и Таджикистана "Душанбе-Антитеррор". По замыслу финальной стадии маневров, ракетчики уничтожили условных боевиков, находясь в 140 километрах от цели. Объективный контроль подтвердил полное уничтожение объекта противника.

По условному противнику также ударили бомбардировщиками Ту-22М3 и реактивной системой залпового огня "Ураган". "Душанбе-Антитеррор" — первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром государств участников СНГ с привлечением вооруженных сил стран содружества.

31 мая стартовал их финальный этап (силовая фаза). Участники отрабатывали контртеррористическую операцию по освобождению заложников и нейтрализации условного противника на критически важном объекте (республиканский телецентр), а также войсковую операцию по уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу Таджикистана. Ракетчики располагались на полигоне Ляур, цель — на полигоне Харбмайдон.