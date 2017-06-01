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Водитель Mercedes разогнался до 250 км/ч на Кутузовском проспекте
В Сети опубликована видеозапись уличного гонщика на «Мерседесе», который провел испытания своего автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве. Видео доступно на YouTube-канале Mash.
Махачкалинский стритрейсер Рашид Абдулмуслимов хотел «проверить машину» и попытался «выжить» из нее максимальную скорость. Уличному гонщику удалось разогнаться до 257 км в час.
Отмечается, что испытания «Мерседеса» Абдулмуслимов проводил на Кутузовском проспекте в районе торгового центра «Времена года».
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники столичной Госавтоинспекции взяли под свой контроль до 30 стритрейсеров, которые периодически нарушают ПДД. По словам начальника УГИБДД по Москве Виктора Коваленко, им «просто на все плевать», поэтому они считают возможным разгоняться до 200 км в час на Кутузовском проспекте.
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