Водитель Mercedes разогнался до 250 км/ч на Кутузовском проспекте

В Сети опубликована видеозапись уличного гонщика на «Мерседесе», который провел испытания своего автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве. Видео доступно на YouTube-канале Mash

Махачкалинский стритрейсер Рашид Абдулмуслимов хотел «проверить машину» и попытался «выжить» из нее максимальную скорость. Уличному гонщику удалось разогнаться до 257 км в час.

Отмечается, что испытания «Мерседеса» Абдулмуслимов проводил на Кутузовском проспекте в районе торгового центра «Времена года».