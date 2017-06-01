ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим войскам

В результате ошибочного удара правительственных сил по позициям филиппинской армии погибли не менее 10 человек. Еще семь человек получили ранения. Об этом в четверг, 1 июня, заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензан, передает Reuters

«Группа наших военнослужащих попала под авиаудар (...) Из-за плохой координации мы нанесли удар по нашим людям», — пояснил глава оборонного ведомства

Ранее 1 июня Лорензан рассказал, что в городе Марави, расположенном на юге Филиппин, были ликвидированы восемь иностранцев, воевавших на стороне боевиков-исламистов. Среди них были чеченцы, саудовцы, малайзийцы, индонезийцы и йеменцы.

Бои между повстанцами и правительственными войсками на острове Минданао начались 22 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в регионе военное положение. Террористы начали наступление на Марави 23 мая.