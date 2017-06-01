В Киеве решили лишить Тимощука госнаград

Из-за участия в акции в честь Дня Победы Киев может лишить своего украинского футболиста, экс-капитана национальной команды Анатолия Тимощука звания заслуженного мастера спорта, а также ордена «За мужество» III степени. Об этом сообщает газета «Известия».

9 мая Тимощук почтил память жертв Великой Отечественной войны с георгиевской лентой в руках на мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

По словам собеседника издания, такой поступок футболиста на Украине восприняли «крайне негативно».

«Его участие в памятной акции в Петербурге вызвало массовое недовольство, особенно задело то, что в руках спортсмена была георгиевская лента. Все это освещалось в местных СМИ, где Анатолия называли чуть ли не "предателем родины". А после принятия закона о запрете георгиевской ленты депутаты Рады в кулуарах стали активно обсуждать возможность лишения Тимощука всех званий и государственных наград, в частности ордена «За мужество» III степени», - рассказал собеседник газеты.

Ранее Тимощук выступал за луцкую «Волынь», а также за донецкий «Шахтер», в их составе футболист трижды становился чемпионом Украины.