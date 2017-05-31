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В Сети обсуждают необычные кадры, на которых Путин поприветствовал голубя
Курьезный случай произошел во время встречи президента России Владимира Путина с митрополитом Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как российский лидер протянул руку к голубю, будто поприветствовав его.
Запись, выложенная в интернет журналистом "Кремлевского пула" Дмитрием Смирновым, собрала уже сотни лайков и ретвитов.
Пользователи стали предполагать, кем на самом деле является птица. Некоторые пошутили, что на самом деле с президентом поздоровался не голубь, а работающий под прикрытием сотрудник ФСО. А другие выдвинули версию, что голубь является связным российского президента с американским коллегой Дональдом Трампом.
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