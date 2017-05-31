Матч чемпионата Украины по футболу был остановлен из-за брошенной во вратаря петарды

Поединок 32-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром» и «Волынью» был остановлен на 48-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев из-за чрезмерного использования фанатами пиротехнических изделий.

Одна из петард, брошенных с трибуны, взорвалась прямо перед голкипером «Волыни» Романом Жмурко.

Встреча может быть либо отменена, либо продолжена в другое время. В первом случае «Днепру» будет засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что при разгоне болельщиков на стадионе в Мюнхене пострадали 10 полицейских.