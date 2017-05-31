Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из РФ

РИА Новости Молдавский президент Игорь Додон проведет ряд встреч с российскими официальными лицами. На переговорах глава государства планирует убедить руководство России отказаться от дополнительных ответных мер на высылку российских дипломатов из республики. Слова Додона передает

«В течение ближайших дней проведу встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует», — заявил Додон.