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Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из РФ
Молдавский президент Игорь Додон проведет ряд встреч с российскими официальными лицами. На переговорах глава государства планирует убедить руководство России отказаться от дополнительных ответных мер на высылку российских дипломатов из республики. Слова Додона передает РИА Новости.
«В течение ближайших дней проведу встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует», — заявил Додон.
Ранее Додон заявил, что отношения между двумя странами «за 25 лет еще не находились на таком краю пропасти, как сейчас». 31 мая в МИД России приняли решение выслать пятерых молдавских дипломатов. В ведомстве объяснили данное решение ответными мерами на действия Кишинева. 29 мая МИД Молдавии объявил персонами нон грана пятерых российских дипломатов. Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение МИД Молдавии, назвав его «возмутительным жестом». В Москве действия Кишинева назвали провокацией.
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