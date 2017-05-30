Песков о позиции дочери по реновации: Она взрослая женщина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не хочет обсуждать мнение своей дочери Елизаветы о программе реновации и о расширении тротуаров в Москве, так как не думает, что «это кого-то касается». Об этом сообщает РИА Новости

«Елизавету я не хотел бы обсуждать. Это моя дочь, я с ней как отец с дочерью общаюсь, и не думаю, что это кого-то касается. Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся. Я не хочу это ни с кем обсуждать», — сказал Песков.

Он также отметил, что Елизавета была в Москве «пару дней назад».

Ранее Елизавета Пескова, которая уже семь лет живет в Париже, в своем Instagram заявила, что безгранично уважает мэра Москвы Сергея Собянина и поддерживает его программу по реновации.

При этом девушка отметила, что решение о расширении тротуаров в российской столице было «крайне странным». По ее словам, более 4 млн жителей – автомобилисты, которым важно спокойно припарковаться и быстро доехать «без пробок и мата» до пункта назначения.

В начале мая городские власти опубликовали список 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. По словам Собянина, из списка исключат дома, жители которых выступили против включения в программу.