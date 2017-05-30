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Песков о позиции дочери по реновации: Она взрослая женщина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не хочет обсуждать мнение своей дочери Елизаветы о программе реновации и о расширении тротуаров в Москве, так как не думает, что «это кого-то касается». Об этом сообщает РИА Новости.
«Елизавету я не хотел бы обсуждать. Это моя дочь, я с ней как отец с дочерью общаюсь, и не думаю, что это кого-то касается. Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся. Я не хочу это ни с кем обсуждать», — сказал Песков.
Он также отметил, что Елизавета была в Москве «пару дней назад».
Ранее Елизавета Пескова, которая уже семь лет живет в Париже, в своем Instagram заявила, что безгранично уважает мэра Москвы Сергея Собянина и поддерживает его программу по реновации.
При этом девушка отметила, что решение о расширении тротуаров в российской столице было «крайне странным». По ее словам, более 4 млн жителей – автомобилисты, которым важно спокойно припарковаться и быстро доехать «без пробок и мата» до пункта назначения.

Я безгранично уважаю Сергея Семеновича, безусловно, много сделавшего для города за последние 5 лет и совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут , я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание. Не буду расписывать все по плюсам и минусам, а просто напишу об одном из самых, на мой взгляд, спорных решений, касающихся превращения Москвы в Маями или в столицу ЗОЖников , хипстеров и экспатов. Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным. Более 4 млн жителей столицы ездят за рулём, и, я не думаю, что большинство довольны возможностью быстро припарковаться или спокойно, без пробок и мата доехать до пункта назначения. Бред - ссылаться на статистику, науку, как мы все знаем, лукавую. Достаточно просто поездить за рулём в Москве. Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами. 7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае... @mossobyanin

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)

В начале мая городские власти опубликовали список 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. По словам Собянина, из списка исключат дома, жители которых выступили против включения в программу.
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