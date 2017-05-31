Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" из восточной части Средиземного моря запустили четыре "Калибра". Все цели ИГ*, по данным Минобороны РФ, поражены. Во вторник поздно вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина об успешных пусках.

Поражены укрытия ИГ* восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия.