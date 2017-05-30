Принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце года

«На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов. Ожидаем, что в конце текущего года государственные совместные испытания будут завершены и самолет будет принят на вооружение», — заявил Борисов.

В настоящий момент Су-35С проходит последний этап испытаний, который включает в себя проверку эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и автоматизированных систем управления истребителем.