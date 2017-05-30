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Принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце года
Су-35С будет принят на вооружении российской армии в конце 2017 года. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Его слова передает РИА Новости.
«На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов. Ожидаем, что в конце текущего года государственные совместные испытания будут завершены и самолет будет принят на вооружение», — заявил Борисов.
В настоящий момент Су-35С проходит последний этап испытаний, который включает в себя проверку эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и автоматизированных систем управления истребителем.
Су-35 – многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги. Разработан в ОКБ Сухого.
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