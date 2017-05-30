МИД России посочувствовал «обведенным вокруг пальца» голландцам

Парламент Нидерландов, принявший решение об ассоциации Украины с Европейским союзом, обвел подданных королевства вокруг пальца. Такое мнение выразила представитель МИД Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном», — рассказала она.

По словам Захаровой, это решение даст официальному Киеву время, «чтобы продолжать кормить украинцев сказками о "светлом европейском будущем». Она подчеркнула, что по условиям ассоциации, Украине не предоставлен статус страны-кандидата в Евросоюз.

Ранее 30 мая верхняя палата голландского парламента одобрила ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Теперь законодательный акт должен быть подписан королем и опубликован в государственном журнале. После этого документ вступит в силу.

23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. За выступили большинство депутатов, несмотря на результаты состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, по итогам которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации.

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было подписано в июне 2014 года.