Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

По словам Добрынина, в письменной жалобе он попросил Володина проверить действия Поклонской, «в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики». Адвокат добавил, что его обращение, отправленное в комиссию Госдумы по этике в апреле этого года, «вероятно, утрачено».

Добрынин попросил Володина взять проведение проверки Поклонской на личный контроль и поручить руководителю комиссии по этике сообщить результаты проверки.

В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить режиссера Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией».

Позже Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Поклонская направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Сам Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».

В мае стало известно, что полиция по запросу Поклонской начала налоговую проверку кинокомпании Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге.