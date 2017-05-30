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Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин пожаловался на депутата Наталью Поклонскую спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Добрынина, в письменной жалобе он попросил Володина проверить действия Поклонской, «в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики». Адвокат добавил, что его обращение, отправленное в комиссию Госдумы по этике в апреле этого года, «вероятно, утрачено».
Добрынин попросил Володина взять проведение проверки Поклонской на личный контроль и поручить руководителю комиссии по этике сообщить результаты проверки.
В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить режиссера Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией».
Позже Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Поклонская направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Сам Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».
В мае стало известно, что полиция по запросу Поклонской начала налоговую проверку кинокомпании Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге.
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.
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