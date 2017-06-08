Выпущенные КНДР ракеты не повлияли на безопасность Японии

Ракеты, выпущенные утром в четверг Северной Кореей, не повлияли на безопасность Японии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды.

«Ничего такого, что могло бы угрожать безопасности Японии в ближайшее время, не зафиксировано. Но подобные провокационные действия недопустимы», — сказал Кисида.

По его словам, Токио стремиться к взаимодействию с США и Южной Кореей в связи с пусками.

Северная Корея выпустила в четверг противокорабельные крылатые ракеты, которые пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что третий авианосец США Nimitz покинул военно-морскую базу в Сан-Диего и направился в Тихий океан для усиления морской группировки вокруг КНДР.