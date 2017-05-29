Додон возмутился действиями властей в отношении дипломатов РФ

«Правительство предприняло возмутительный жест в отношении посольства России в Республике Молдова. Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — заявил Додон.

29 мая МИД Молдавии объявил персонами нон грана пятерых российских дипломатов. Имена представителей дипмиссии не назывались. В марте 2017 года в МИД Молдавии заявили, что молдавские дипломаты «терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб», так как их «допрашивают, обыскивают». В ведомстве заявили, что до тех пор, пока сохраняется подобная ситуация, государственным служащим будет рекомендовано избегать поездок в Россию. В 2016 году власти Молдавии депортировали из Кишинева съемочные группы телеканалов «Россия 24» и «Звезда». Причиной высылки журналистов назывались проблемы с аккредитациями.