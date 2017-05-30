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Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов
По словам премьер-министра Молдавии Павла Филипа, пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в связи с данными, предоставленными спецслужбами, передает РИА "Новости".
"Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту", - сказал он.
Премьер также подчеркнул, что не может рассказать обо всех мотивах, которые были предоставлены спецслужбами.
Ранее сообщалось, что МИД России пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.
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