Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов

По словам премьер-министра Молдавии Павла Филипа, пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в связи с данными, предоставленными спецслужбами, передает РИА "Новости"

"Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту", - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что не может рассказать обо всех мотивах, которые были предоставлены спецслужбами.