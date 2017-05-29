Российский президент объяснил визит Марин Ле Пен в Москву

«Мы готовы принять вообще любого человека всегда. Если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, почему мы должны ей отказывать?» — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном , напомнив, что Ле Пен неоднократно приезжала в Россию.

Путин подчеркнул, что лидер «Национального фронта» последовательно выступала и выступает за развитие отношений с Москвой. «Было бы странно с нашей стороны отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией», — отметил он.

Переговоры между президентами России и Франции продлились около трех часов. Макрон назвал их откровенными и искренними. Путин со своей стороны призвал не забывать, что фундаментальные интересы обеих стран «гораздо важнее политической конъюнктуры».

Он также пригласил Макрона нанести ответный визит в Москву, при этом выразив надежду, что тот проведет в России несколько недель.

В ходе второго тура президентских выборов, которые прошли в начале мая, Макрон набрал 66,06 процента голосов, его соперница Марин Ле Пен — 33,94 процента.

В конце марта российский лидер принял ее в Кремле. Он подчеркнул, что Москва придает очень большое значение отношениям с Парижем и старается поддерживать контакты как с действующими властями, так и с представителями оппозиции.