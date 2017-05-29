Москвичей предупредили о повторном урагане

ТАСС Ураганный ветер в Москве может повториться в ближайшее время. С таким заявлением выступил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Его слова передает

«Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра», - заявил Вильфанд.

Вильфанд назвал ситуацию «крайне неблагоприятной». Специалист объяснил, что ураганный ветер образовался в связи со столкновением теплого атмосферного фронта с холодным.

«На холодном фронте возникают условия для грозовой деятельности и шквала - вала, который идет параллельно земле и масштаб его не большой - 500-800 метров, но таких шквалов много при грозовой деятельности, скорость ветра в шквалах превышала 22 м/с», - заявил Видьфанд.

В то же время метеостанция у станции метро «Киевская» зафиксировала скорость порывов ветра до 28 метров в секунду. Вильфанд заявил, что такой ветер способен «сметать плакаты с большой парусностью, ломать ветки и деревья».

29 мая в Москве жертвами ураганного ветра стали 11 человек. В настоящий момент все экстренные службы города переведены в усиленный режим. Объявлен оранжевый уровень опасности. Ураган сорвал крыши, повалил рекламные конструкции и деревья. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Такая погода сохранится до утра 30 мая.