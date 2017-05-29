Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова

По ее словам, водитель ехал на Украину через Белоруссию, однако его задержали на блокпосте в Гомеле. Затем мужчину увезли в Брянскую область, где допрашивали около 12 часов.

Максакова отметила, что водителя политика не кормили, не поили и не давали спать.

Мужчину отпустили 23 марта, в день убийства Вороненкова. Сейчас водитель готов рассказать о своем похищении и назвать имена причастных.

Экс-депутата Госдумы застрелили 23 марта в центре Киева у отеля «Премьер-палац». Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов , который ранее служил в Национальной гвардии Украины.

Ранее Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. В октябре 2016 года он переехал на Украину вместе со своей женой Марией Максаковой. В феврале экс-депутат получил украинское гражданство.