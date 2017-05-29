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Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова
Жена погибшего в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что в Белоруссии похитили водителя политика. Инцидент произошел накануне убийства бывшего депутата. Об этом Максакова рассказала в интервью телеканалу Zik.
По ее словам, водитель ехал на Украину через Белоруссию, однако его задержали на блокпосте в Гомеле. Затем мужчину увезли в Брянскую область, где допрашивали около 12 часов.
Максакова отметила, что водителя политика не кормили, не поили и не давали спать.
Мужчину отпустили 23 марта, в день убийства Вороненкова. Сейчас водитель готов рассказать о своем похищении и назвать имена причастных.
Экс-депутата Госдумы застрелили 23 марта в центре Киева у отеля «Премьер-палац». Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который ранее служил в Национальной гвардии Украины.
Ранее Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. В октябре 2016 года он переехал на Украину вместе со своей женой Марией Максаковой. В феврале экс-депутат получил украинское гражданство.
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