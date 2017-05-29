На встрече Путина и Макрона у журналистов задымились гаджеты

В результате происшествия журналисты остались без зарядных устройств к своим гаджетам. В связи с возгоранием техническая служба, обслуживающая встречу, вынуждена была обесточить кабинки обозревателей. 29 мая во Франции президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут переговоры. На встрече политики обсудят вооруженный конфликт на Украине, войну в Сирии и другие международные проблемы. 27 мая президент Франции заявлял, что его диалог с российским коллегой будет «требовательным». 26 мая в Кремле выразили надежду, что в ходе переговоров стороны смогут обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.