Усманов объявил творческий конкурс с дорогими подарками

Миллиардер Алишер Усманов объявил конкурс пародий на выпущенные им видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному . Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в Сети. <…> Я очень ценю шутки и юмор, и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов», - отметил он.

Бизнесмен пообещал, что будет «с удовольствием» публиковать на своей странице «примеры творчества по теме» его видеообращений. «Раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео, - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом))», - заявил он.

Усманов добавил, что наградит авторов стикеров для Telegram, в которых использовались фразы из его обращения («Тьфу на тебя», «Я вообще-то ждал извинений» и другие).

Для проведения конкурса миллиардер создал отдельную страницу «ВКонтакте»

Первое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал 17 мая. В ходе того ролика он рассказал, что заработал на биржах четыре миллиарда долларов и отдал часть из этих денег на благотворительность. «А на остальные, если тебе очень интересно, <…> я и купил все то, что я имею. В том числе прекрасную лодку и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», - сказал Усманов. Закончил свое обращение он словами «тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Второе видеообращение появилось в сети 24 мая. В нем он сравнил политика с персонажем «Собачьего сердца» Михаила Булгакова – Полиграфом Шариковым, «который все мечтал отнять и поделить». В конце обращения он добавил, что не согласен на публичные дебаты, предложенные Навальным.

В ответном видео оппозиционер связал отказ Усманова от дебатов со страхом быть уличенным во лжи. Навальный заявил, что в роликах бизнесмена есть только «стол и стакан, и бесконечный треп о неких документах, которые никто не видел». Также Навальный призвал Усманова «не накручивать лайки» под видео.