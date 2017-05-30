Орловский епископ Нектарий объяснил, как у него появился внедорожник Toyota Land Cruiser

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий объяснил, каким образом он стал владельцем Toyota Land Cruiser с мотором V8. Ранее СМИ сообщили, что священнослужитель получил этот внедорожник в дар. После того, как такой подарок вызвал интерес со стороны СМИ, Нектарию позвонили пранкеры, которым он рассказал, что для получения Toyota Land Cruiser он предварительно сдал в трейд-ин свой подержанный автомобиль Nissan Pathfinder.Запись беседы появилась на YouTube.

"Средства на приобретение новой машины мне подарил генеральный директор АО "Агроград" Павел Царев. Причем он взял у меня мою машину старую, которая находилась в сломанном состоянии, и в трейд-ин ее сдал. Поэтому покупка составила не 6 млн, как они говорят, а всего 3 млн руб.", – сказал Нектарий.

По словам епископа, автомобиль покупался не для него лично, а для всей епархии. При этом оформлен внедорожник на священнослужителя, поскольку епархии пришлось бы выплачивать большие налоги на внедорожник.