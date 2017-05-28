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Источник сообщил о госпитализации Дмитрия Хворостовского

Оперный баритон Дмитрий Хворостовский был госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом сообщает источник телеканала «360».
Два года назад Хворостовский проходил курс лечения в связи с диагностированной у него опухолью мозга. В конце сентября 2015 года певец возобновил концертную деятельность.
Ранее певец был госпитализирован в декабре 2016 года.
9 мая Хворостовский устроил сюрприз публике, появившись на сцене Метрополитен Оперы на гала-концерте в это воскресенье по случаю 50-летнего юбилея театра и труппы в Линкольн Центре. Зрители приветствовали его овациями. На сцену он вышел, исполняя арию «Cortigiani, vil razza dannata» из оперы Верди «Риголетто», сообщается на официальном сайте певца.
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