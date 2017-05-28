«Зенит» построит в Петербурге новый футбольный стадион

Руководство «Зенита» намерено построить новую арену вместимостью 20 тысяч зрителей. Она будет располагаться в южной части Петербурга на окраине Купчино. Стадион станет резервным для «Зенита». Об этом порталу «Канонер» сообщил первый зампред комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев.

Проект обсуждался четыре года назад, тогда предложение поддержал губернатор.

Для стадиона нашли 25 гектаров между Балканской улицей, Окружной и Витебской железнодорожными линиями. Предполагается, что тут разместится не только стадион, но и баскетбольный комплекс на 5 тыс. мест, крытых и открытых футбольных полей, учебный корпус с гостиницей-интернатом и техническими постройками.

ТАСС Тем временем на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») начались работы по укладке нового газона. Они завершатся 12-13 июня и будут выполнены за счет футбольного клуба «Зенит», сообщает

Сюда переносят травяное покрытие, которое выращивалось в Гатчине (Ленинградская область). На стадионе идет подготовка основания под газон. Решение об обновлении газона санкт-петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК «Зенит». Стадион с раздвижной крышей и выкатным полем располагается на Крестовском острове, он возводился около 10 лет к чемпионату мира по футболу.

В ноябре СМИ сообщили, что комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем стадиона из-за сильной вибрации покрытия. Строителям пришлось устранять недостатки.