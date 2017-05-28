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Мария Шарапова опустилась на 5 позиций и занимает 178-е место в рейтинге WTA
Россиянка Мария Шарапова опустилась на 5 позиций и теперь занимает 178-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.
Шарапова не принимала участия в турнирах на этой неделе. В воскресенье в Париже стартуют матчи основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема - "Ролан Гаррос". Шарапова не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку и, таким образом, не выступит на турнире.
Самый значительный скачок в рейтинге среди россиянок совершила Елизавета Куличкова. На турнире во французском Страсбурге Куличкова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, смогла выйти во второй круг, где уступила представительнице Австралии Дарье Гавриловой. В обновленном рейтинге WTA россиянка поднялась на 28 позиций и теперь занимает 164-ю строчку. В топ-10 рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA, версия от 28 мая:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7035 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 6110,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6100,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5790,
5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4636,
6 (11). Элина Свитолина (Украина) — 4575,
7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480,
8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310,
10 (9). Агнешка Радваньская (Польша) — 4095…
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2816…
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2640…
28 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580…
40 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1265…
74 (73). Наталья Вихлянцева (Россия) — 804…
80 (78). Евгения Родина (Россия) — 783…
86 (85). Екатерина Александрова (Россия) — 707…
164 (192). Елизавета Куличкова (Россия) — 329...
178 (173). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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