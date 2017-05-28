СМИ: КНДР продемонстрировала кадры испытания новой системы противовоздушной обороны

Центральное телевидение КНДР продемонстрировало кадры проведенного в воскресенье испытания новой системы противовоздушной обороны, созданной специалистами национальной Академии военных наук . Об этом сообщил телеканал NHK.

На видео с нескольких ракурсов показан старт ракеты с передвижной установки. Часть ролика снята с наблюдательного пункта, где присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. NHK отмечает, что помимо демонстрации кадров испытания системы ПВО северокорейское телевидение подвергло критике планы США провести учения в районе Корейского полуострова с участием двух авианосцев - Ronald Reagan и Carl Vinson.

Ранее в воскресенье радиостанция "Голос Америки" сообщила, что Вашингтон планирует направить в западную часть Тихого океана еще один авианосец Nimitz с целью заставить КНДР прекратить реализацию ракетной и ядерной программ.