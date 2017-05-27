Китайцы могут построить тоннель в Крым

Подводный тоннель в Крым через Керченский пролив может быть построен в ближайшем будущем. Идеей заинтересовались китайские инвесторы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова.

«Был проявлен интерес к строительству тоннеля параллельно с мостом, будем обсуждать, так это или нет. Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников.

По его словам, китайские бизнесмены рассчитывают на большие объемы потенциальных инвестиций, и активно интересуются инфраструктурой. Такое сотрудничество не будет внове для российского Крыма. Китайцы уже строят новый аэропорт в Симферополе.

Ранее Евразийский деловой совет предложил параллельно с Керченским мостом построить тоннель. Строительство предлагается за счет частных инвестиций. Передвижение транспорта по тоннелю в таком случае будет платным.

Напомним, начало движения по 19-километровому Керченскому мосту, который свяжет два российских региона, запланировано в декабре 2018 года.