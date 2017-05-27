Главные события у вас в почте
Порошенко отреагировал на смерть Бжезинского
Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося экс-советника по нацбезопасности США Збигнева Бжезинского.
«Печальная новость: ушёл из жизни Збигнев Бжезинский — гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины!» — написал Порошенко в своём Facebook.
Известный американский политолог, социолог и бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер в ночь на 27 марта в США в возрасте 89 лет.
Бжезинский родился 28 марта 1928 года в Варшаве, однако с 1938 года жил в Канаде, а затем уехал в США.С 1966 года по 1968 год он входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США, а с 1977 года 4 года был советником по нацбезопасности президента США Джимми Картера.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
RT на русском
-
РЕН ТВ