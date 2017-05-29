Румынский специалист работал с петербургской командой один сезон, однако так и не смог вывести игроков на новый уровень. Кроме того, в России Лунческу стал известен как тренер, который всегда жалуется после очередной неудачи своей команды, каждый раз находя новые причины.

В официальном сообщении пресс-службы "Зенита" говорится, что клуб "благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере".

Напомним, что с 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций по футболу.