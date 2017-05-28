На митинг по реновации пришли три тысячи москвичей

Около трех тысяч человек принимают участие в согласованном с властями шествии на улице Вавилова в Москве в связи с обсуждением планов реновации, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России

"В мероприятии принимает участие около трех тысяч человек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что шествие завершится митингом. МВД отмечает, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4 тысяч 566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

Через 2-3 года - Собянин о сроках первой волны переселений по программе реновации