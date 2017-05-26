Атмосферное давление в столице упадет почти до рекордной отметки 29 мая

Атмосферное давление в столице и Московской области упадет до 735 миллиметров ртутного столба к 29 мая, сообщает портал "Метеоновости". Это значение является почти рекордным для региона.

Причиной резкого падения давления станет циклонический вихрь с Северной Атлантики, который будет определять погоду в Москве и области в эти дни. За сутки давление опустится на 15 единиц.

Синоптики предупреждают, что метеозависимые люди могут плохо себя почувствовать из-за резких изменений.

Абсолютный минимум атмосферного давления был зафиксирован 29 мая 2001 года и составил 721 миллиметр ртутного столба.