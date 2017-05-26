Главные события у вас в почте
Появилось видео ударов российских вертолетов по боевикам на границе с Иорданией
В сети появилась видеозапись с ударами вертолетов по позициям боевиков на границе с Иорданией. Соответствующую запись опубликовал пользователь «Вестник Дамаска» в Twitter. Операция прошла в районе населенного пункта Аль-Танф.
На видео заметны как минимум два вертолета Ми-24П, используемых как сирийской так и российской армейской авиацией, один вертолет Ми-8АМТШ и один Ми-35М.
Работа вертолетов Ми-35 ВКС РФ по позициям боевиков ССА в районе Аль-Танф на границе с Иорданией pic.twitter.com/SMTwjUKMqn— Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 25 мая 2017 г.
Вертолеты атакуют противника неуправляемыми реактивными снарядами, действуя в боевом порядке «круг».
Оставить комментарий