Появилось видео ударов российских вертолетов по боевикам на границе с Иорданией

В сети появилась видеозапись с ударами вертолетов по позициям боевиков на границе с Иорданией. Соответствующую запись опубликовал пользователь «Вестник Дамаска» в Twitter. Операция прошла в районе населенного пункта Аль-Танф.

На видео заметны как минимум два вертолета Ми-24П, используемых как сирийской так и российской армейской авиацией, один вертолет Ми-8АМТШ и один Ми-35М.

Работа вертолетов Ми-35 ВКС РФ по позициям боевиков ССА в районе Аль-Танф на границе с Иорданией pic.twitter.com/SMTwjUKMqn — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 25 мая 2017 г.

Вертолеты атакуют противника неуправляемыми реактивными снарядами, действуя в боевом порядке «круг».