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Появилось видео ударов российских вертолетов по боевикам на границе с Иорданией

В сети появилась видеозапись с ударами вертолетов по позициям боевиков на границе с Иорданией. Соответствующую запись опубликовал пользователь «Вестник Дамаска» в Twitter. Операция прошла в районе населенного пункта Аль-Танф.
На видео заметны как минимум два вертолета Ми-24П, используемых как сирийской так и российской армейской авиацией, один вертолет Ми-8АМТШ и один Ми-35М.
Вертолеты атакуют противника неуправляемыми реактивными снарядами, действуя в боевом порядке «круг».
Видео Иордания Оружие
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