Принц Уильям не успел спасти тонущего подростка

Внук британской королевы принц Уильям , который работает пилотом вертолета спасательных служб, принял участие в операции по спасению тонущего в озере 16-летнего подростка. К сожалению, усилия спасателей успехом не увенчались, и молодой человек утонул.

ЧП произошло в озере, расположенном в парке Lee Valley в городе Чешант. Сообщения о тонущем в озере юноше поступили в спасательные службы вечером 25 мая. К месту происшествия тут же направились спасатели на лодках, а также два вертолета. Пилотом одного из них, относящегося к экстренным службам, был принц Уильям, сообщает Telegraph

Издание публикует видео с принцем, спешащим к вертолет, и с посадкой винтокрылой машины под его управлением.

К сожалению, после часа поисков удалось обнаружить уже только тело утонувшего подростка. Полиция не видит в случившемся криминальной составляющей.