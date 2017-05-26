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Депутат Госдумы предложил работу Саше Спилберг
Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов предложит блогеру Саше Спилберг стать его помощницей. Об этом сообщает Life.
По его словам, он решил предложить девушке работу после ее выступления в Госдуме, когда она сказала «очень умные правильные вещи простым языком». «Таких людей надо сразу брать и работать с ними в ежедневном формате», - пояснил он.
По мнению Свинцова, с помощью блогеров депутаты смогут наладить контакт с молодежью. Парламентарий, в частности, предложил отправлять законопроекты перед рассмотрением 30–40 блогерам, чтобы они обсуждали их в соцсетях. «90 процентов молодежи об этих законопроектах ничего не знает, вот через блогеров надо запускать. Пусть молодежь говорит, что она хочет или не хочет», - отметил он.
Свинцов добавил, что многие блогеры «более толковые, чем некоторые депутаты от КПРФ».
Отец и менеджер Саши Спилберг Александр Балковский заявил Life, что его дочь «вряд ли согласится» на предложение Свинцова. По его словам, девушка «не планирует никакой политической карьеры». «Она видеоблогер, эксперт в своем вопросе. Я не думаю, что она согласится участвовать в каких-то политических историях, во всяком случае, пока», - сказал он. Свинцов рассказал Life, что Балковский связался с ним и сообщил об отказе дочери. При этом, по словам парламентария, Саша Спилберг «готова взаимодействовать».
19-летняя Саша Спилберг (Александра Балковская) 22 мая выступила на парламентских слушаниях по молодежной политике в Госдуме. Она назвала себя «проводником между школьниками и властью». Девушка порекомендовала депутатам наладить работу в соцсетях. «Каждое мое видео - это мини-выборы, я прозрачна с 13 лет, и любой мой прокол, фальшь или лень вызывают моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными. Делайте видео на YouTube, выкладывайте посты во «ВКонтакте», - призвала она парламентариев.
У Саши Спилберг почти пять миллионов подписчиков на ее основном канале. Она входит в десятку самых популярных девушек-блогеров рунета по версии YouTube и Tubular Influencer Score.
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