Депутат Госдумы предложил работу Саше Спилберг

По его словам, он решил предложить девушке работу после ее выступления в Госдуме , когда она сказала «очень умные правильные вещи простым языком». «Таких людей надо сразу брать и работать с ними в ежедневном формате», - пояснил он.

По мнению Свинцова, с помощью блогеров депутаты смогут наладить контакт с молодежью. Парламентарий, в частности, предложил отправлять законопроекты перед рассмотрением 30–40 блогерам, чтобы они обсуждали их в соцсетях. «90 процентов молодежи об этих законопроектах ничего не знает, вот через блогеров надо запускать. Пусть молодежь говорит, что она хочет или не хочет», - отметил он.

Свинцов добавил, что многие блогеры «более толковые, чем некоторые депутаты от КПРФ ».

Отец и менеджер Саши Спилберг Александр Балковский заявил Life , что его дочь «вряд ли согласится» на предложение Свинцова. По его словам, девушка «не планирует никакой политической карьеры». «Она видеоблогер, эксперт в своем вопросе. Я не думаю, что она согласится участвовать в каких-то политических историях, во всяком случае, пока», - сказал он. Свинцов рассказал Life, что Балковский связался с ним и сообщил об отказе дочери. При этом, по словам парламентария, Саша Спилберг «готова взаимодействовать».

19-летняя Саша Спилберг ( Александра Балковская ) 22 мая выступила на парламентских слушаниях по молодежной политике в Госдуме. Она назвала себя «проводником между школьниками и властью». Девушка порекомендовала депутатам наладить работу в соцсетях. «Каждое мое видео - это мини-выборы, я прозрачна с 13 лет, и любой мой прокол, фальшь или лень вызывают моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными. Делайте видео на YouTube, выкладывайте посты во «ВКонтакте», - призвала она парламентариев.

У Саши Спилберг почти пять миллионов подписчиков на ее основном канале. Она входит в десятку самых популярных девушек-блогеров рунета по версии YouTube и Tubular Influencer Score.