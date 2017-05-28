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На митинг по реновации пришли три тысячи москвичей
Около трех тысяч человек вышли на шествие против реновации на улице Вавилова в Москве. О количестве участников на согласованном с мэрией мероприятии сообщает пресс-служба столичного главка МВД России, передает РИА Новости.
После шествия начался митинг. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
2 мая мэрия Москвы опубликовала список из 4566 пятиэтажек. Жильцы этих домов должны до 15 июня решить путем голосования, согласны ли они их включение в программу реновации жилья. В перечне 85 районов старой Москвы, а также шесть поселений на новых территориях. В окончательный вариант программы включат те дома, в которых жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.
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