Опубликовано видео испытаний «ховерборда» якобы для армии США

На озере в Аризоне заметили француза Франка Сапату, изобретателя аналога ховерборда из фильма «Назад в будущее 2», который испытывал свое устройство и взлетал на нем на несколько метров; предполагается, что это изобретение могут использовать в армии США. Сапату заметили на озере Хавасу в Аризоне. Он парил над водой на уровне нескольких метров. Утверждается, что ховерборд, созданный на основе флайборда, способен достичь скорости в 150 км/ч и подняться на высоту до 3 тыс. километров, сообщает Daily Mail.

Сапата испытал свое изобретение в начале этого месяца. Полет выполнялся в защитном шлеме и летном костюме.

Как именно Сапата взлетает на своем флайборде, неясно - видео начинается с того момента, как он уже находится в воздухе. Нет и сведений о том, как он контролирует свой флайборд.

Также отмечается, что Сапата работает с армией США по применению флайборда, однако детали сотрудничества засекречены.

По сути, устройство Сапаты скорее напоминает ховерборд из фильма «Назад в будущее-2», а не флайборд, однако ранее подобных устройств еще не было создано. В фильме доска парит на уровне семи сантиметров над землей при помощи магнитного поля. Принцип действия ховерборда Сапаты неизвестен.