Путин рассказал, как сохранить единство российской нации

РИА Новости Президент России Владимир Путин заявил, что гражданский мир хрупок, поэтому сейчас необходимо не допустить раскол и сохранить единство нации. Об этом глава государства рассказал на торжественной церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы, сообщает

«Мы знаем, как хрупок гражданский мир, теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом, не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны раскола, и именно поэтому наша общая обязанность — сделать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации», - заявил президент.