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Путин рассказал, как сохранить единство российской нации
Президент России Владимир Путин заявил, что гражданский мир хрупок, поэтому сейчас необходимо не допустить раскол и сохранить единство нации. Об этом глава государства рассказал на торжественной церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы, сообщает РИА Новости.
«Мы знаем, как хрупок гражданский мир, теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом, не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны раскола, и именно поэтому наша общая обязанность — сделать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации», - заявил президент.
По его словам, необходимо поддерживать общественно-политическое согласие с помощью постоянного диалога. Ранее глава государства заявил, что освящение нового храма – значимое событие, которое важно не только для православных верующих, но и для общества в целом.
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