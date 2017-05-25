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Питерский позор: Названа стоимость работ по замене газона на "Зенит-Арене"
Вице губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что работы по укладке нового газона на домашнем стадионе футбольного клуба «Зенит» обойдутся примерно в 3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы - до 3 млн рублей», - сказал Кириллов.
Стоимость нового газона губернатор не уточнил.
Также он отметил, что вопрос о том, кто будет оплачивать мероприятия по замене газона, не имеет значения.
«Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся», - прокомментировал Кириллов.
Ранее сообщалось, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» «оставляет желать лучшего». Специалисты утверждают, что спортсмены могут получить травму на поле, а мяч отталкивается по непредсказуемой траектории.
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