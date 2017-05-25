В четверг, 25 мая, в Москве объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное Метеобюро.

С 12:00 до 15:00 синоптики ожидают в Москве сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. Температура воздуха днем не превысит 21 градуса тепла.

Местами возможны грозы. К вечеру четверга в столице может выпасть до четырех миллиметров осадков.

В районе полудня в разных районах столицы начался сильный дождь. В центре Москвы были слышны раскаты грома.

В ночь на пятницу, 25 мая, также ожидается небольшой, местами умеренный дождь, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет . Температура воздуха в столичном регионе составит 10-12 градусов тепла.

Днем 25 мая снова пройдет небольшой дождь, будет облачно. Воздух прогреется до 17-20 градусов.